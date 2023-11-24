أتربة نهارًا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة إلى الأربعاء المقبل، حيث يسودها طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت أن هذه الفترة تشهد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.