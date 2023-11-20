خريطة الأسعار: تراجع السكر والحديد والسمك البلطي وزيادة الزيت والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الزيت واللبن السائب في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار السكر والدواجن والحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وصعد الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض الملوخية والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

سعر طن حديد عز يتراجع بأكثر من 600 جنيه في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري والجمبري بسوق العبور اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع 10 جنيهات للجرام بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الزيت واللبن السائب وانخفاض السكر بالأسواق اليوم الاثنين