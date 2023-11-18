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BBC

"الجيزة" تنظم رحلة ترفيهية بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب

07:00 م السبت 18 نوفمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
  • عرض 12 صورة
    رحلة بالمنطقة الأثرية بسقارة لأبناء جمعية أنقياء القلب
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كتب- محمد أبو بكر:
شاركت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الأطفال ذوي الإعاقة من أبناء جمعية أنقياء القلب في زيارة للمناطق الأثرية بسقارة؛ للتعرف على محتويات المنطقة الأثرية وقضاء يومًا ترفيهيًا.

وقالت عبدالحليم، وفق بيان المحافظة الأحد، إن الفعالية تم تنظيمها من خلال الإدارة العامة للسياحة وشملت زيارة هرم الملك زوسر المدرج الشهير والاكتشافات الأثرية الحديثة للبعثة المصرية من توابيت وقطع أثرية.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه التوابيت وهوية أصحابها.
واختتم الوفد جولته في ريف البدرشين للاستمتاع بانشطة السياحة الريفية المختلفة.

وأعرب الاطفال، عن انبهارهم الشديد و سعادتهم بما شاهدوه وتفاعلوا بشكل كبير مع الأنشطة المختلفة بالريف المصري.

ويأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الصادرة بشأن تعريف مختلف فئات المواطنين بالمقومات السياحية والثقافية للمحافظة وتنظيم رحلات للأطفال من ذوي الإعاقة لإدخال البهجة علي نفوسهم.

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منطقة سقارة جمعية أنقياء القلب الجيزة

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