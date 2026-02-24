إعلان

وزيرة الثقافة: لدينا جيل مُعترض يحتاج إلى التواصل والحوار

كتب : محمد نصار

12:47 م 24/02/2026

الدكتورة جيهان زكي

أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الوزارة بصدد إعادة قصور الثقافة إلى النور، لا سيما وأنها تعد المنارة الحقيقية لخلق جيل من الأطفال لديه وعي وثقافة.

وأشارت الدكتورة جيهان زكي: من ذاق حلاوة الثقافة سيعرف وسيتعلم، وللأسف نحن أمام جيل معترض من سن 20 إلى سن 24، وما يصغرهم يحتاجون إلى الحديث والحوار لخلق حالة من التواصل، وبالتالي لست مع فكرة منع استخدام الأطفال "سمارت فون" أو "تابلت" مع جيل ألفا و"زد".

وأوضحت وزيرة الثقافة، خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن إعداد رؤية لمشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يوجد تواصل وتعاون يتم حاليًا مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب بنشر الوعي والثقافة، لا سيما ولدينا 4 آلاف مركز شباب، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزيرة جيهان زكي: يجب على الحكومة أن تذهب للمواطن وأنا كنت نائبة للشعب من قبل وأفهم ذلك جيدًا، وبالتالي قصور الثقافة يجب أن تكون حقل العمل التوعوي، ومجابهة الفكر والكلمة لا يأتي إلا بالكلمة والفكر والعلم".

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة مجلس النواب استخدام الموبايل للأطفال قصور الثقافة

