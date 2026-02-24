أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن العيادات الخارجية التابعة للهيئة داخل منشآتها بمحافظة بورسعيد قدّمت أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية للمواطنين، بما يعكس حجم الثقة المتزايدة في الخدمات الصحية المقدمة وكفاءة التشغيل داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة.

وأوضح أن منظومة العيادات الخارجية تضم 111 عيادة خارجية موزعة على 7 مستشفيات تابعة للهيئة ببورسعيد، حيث يضم مستشفى السلام بورسعيد 21 عيادة خارجية، ويضم مستشفى الزهور 6 عيادات، فيما يضم مستشفى الحياة ببورفؤاد 25 عيادة، ويضم مستشفى النصر التخصصي للأطفال 18 عيادة، ويضم مستشفى 30 يونيو 11 عيادة، ويضم مستشفى الرمد التخصصي 12 عيادة، بينما يضم مجمع الشفاء الطبي 18 عيادة خارجية، بما يضمن تغطية واسعة لمختلف التخصصات الطبية داخل نطاق المحافظة.

وأكد "السبكي"، أن مستشفيات الهيئة ببورسعيد توفر ما يزيد على 30 تخصصًا طبيًا وجراحيًا رئيسيًا بالعيادات الخارجية، تشمل الباطنة العامة، وأمراض القلب وجراحاته، وجراحة القلب والصدر، والمخ والأعصاب وجراحاته، والعظام وجراحاته، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وأمراض الكلى والمسالك البولية، والجهاز الهضمي ومناظيره، والأورام وجراحاتها، وأمراض الدم، وطب الأطفال وجراحاته، والنساء والتوليد، والأمراض الجلدية، والنفسية، والصدرية.

وتشمل أيضًا الغدد الصماء، والروماتيزم والمناعة، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، والتخدير، وطب وجراحة الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والسمعيات والتخاطب، والرمد بتخصصاته الدقيقة، والأشعة التشخيصية والتداخلية، والطب النووي، وعيادات علاج الألم، إلى جانب عدد من التخصصات الدقيقة الأخرى، بما يحقق مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة داخل نطاق المحافظة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن منظومة العيادات الخارجية تعمل وفق نظم تشغيل حديثة تعتمد على الحجز المسبق والميكنة الكاملة والملف الطبي الإلكتروني الموحد، بما يسهم في تنظيم تدفق المرضى، وتقليل فترات الانتظار، وضمان متابعة دقيقة للحالات المرضية واستمرارية الرعاية بين مختلف مستويات الخدمة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التوسع في خدمات العيادات الخارجية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة لتعزيز الوصول العادل والسريع للخدمات التخصصية، وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ، ودعم منظومة الإحالة بين مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات، بما يضمن رحلة علاجية منظمة وآمنة للمواطن.

وأكد أن ما تحقق في بورسعيد يعكس نجاح نموذج التشغيل المتكامل الذي تطبقه الهيئة، والذي يجمع بين كفاءة الإدارة، وتوافر الكوادر الطبية المؤهلة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة، مشددًا على أن الهيئة مستمرة في تطوير قدرات العيادات الخارجية وإدخال تخصصات دقيقة جديدة، بما يواكب الاحتياجات الصحية المتغيرة للمواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بخُطى ثابتة نحو تعزيز منظومة الرعاية التخصصية داخل المحافظات، بما يعزز ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية، ويرسخ نموذجًا وطنيًا متقدمًا في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير المهنية.

تجدر الإشارة، إلى أن محافظة بورسعيد، هي أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل أيضًا محافظات "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان".

اقرأ أيضًا:

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان

"السبكي" يلتقي لجنة "صحة النواب".. ويستعرض مستهدفات الرعاية الصحية