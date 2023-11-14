آير كايرو توقع اتفاقية مع "سي إف إم إنترناشيونال" لصيانة 28 محركاً في 14 طائرة إيرباص

كتب- محمد عبيد:



وقعت إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، و"سي إف إم إنترناشيونال" اتفاقية لصيانة 28 محركاً من طراز LEAP تستخدمها الشركة حالياً في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo، وتستمر الاتفاقية لعدة سنوات.

وبحسب بيان، قال حسين شريف، رئيس مجلس إدارة "إير كايرو": "يعد توسيع الشراكة مع ’سي إف إم إنترناشيونال‘ محطة مهمة في استراتيجية التطوير التي تنتهجها الشركة وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الدائم بالابتكار، وكسب رضا المسافرين واستدامة السفر الجوي بالاستناد إلى كفاءة محركات LEAP".



من جانبه، قال غايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة "سي إف إم إنترناشيونال": "يسرنا أن تجدد "إير كايرو" ثقتها بشركتنا، ونلتزم من جانبنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه وفق أعلى المعايير، وتتيح هذه الاتفاقية للشركة حرية اختيار مكان صيانة محركاتهم من طراز LEAP ضمن إطار نظامنا العالمي المفتوح لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة".



توفر طراز محركات LEAP المتطورة استهلاكاً أفضل للوقود بنسبة تتراوح بين 15 - 20% وانبعاثات أقل لغاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى مستويات أقل من الضوضاء مقارنة بمحركات الأجيال السابقة، ومنذ دخولها حيز الخدمة في عام 2016، أتاحت محركات LEAP للعملاء توفير أكثر من 20 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.



وكانت "إير كايرو" قد بدأت شراكتها مع "سي إف إم إنترناشيونال" في عام 2005 عندما طلبت لأول مرة محركات CFM56-5B لتشغيل 6 طائرات من طراز إيرباص A320ceo، وتشغّل الناقلة حالياً 8 طائرات من هذا الطراز.