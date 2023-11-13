شبورة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50_60 كم/ساعة ، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2_3.5) متر.

وتابعت: "تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة".