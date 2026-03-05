إعلان

تقارير: ترامب يستغل الحرب في إيران لجمع التبرعات

كتب : محمود الطوخي

12:05 ص 05/03/2026

ذكرت شبكة "سي إن إن"، الأربعاء، أنه يبدو أن اللجنة السياسية التابعة لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمع التبرعات من خلال عملية "الغضب الملحمي" في إيران.

الأهداف الأولية للجنة العمل السياسي لترامب

ووفقا للشبكة الأمريكية، جاء في نص صفحة جمع التبرعات: "إنه فريق ترامب، ونحن نطلب من كل مؤيد لترامب يقف مع الرئيس ترامب وقواتنا الأمريكية الشجاعة في تنفيذ هذه المهمة أن يخبرنا بذلك من خلال التوقيع على قائمة مؤيدي ترامب الرسمية الآن".

وأشارت "سي إن إن"، إلى أن الصفحة توجه سؤالا مباشرا للمتصفحين: "هل تقف مع الرئيس ترامب وقواتنا الأمريكية الشجاعة في تنفيذ هذه المهمة؟"

مبالغ مساهمات لجنة العمل السياسي لترامب

وذكرت أن الصفحة أتاحت للمتبرعين المحتملين المساهمة في "لجنة العمل السياسي لترامب" بمبالغ مالية محددة، شملت خيارات دفع تقدر بـ26 دولارا، و47 دولارا، و100 دولار، بالإضافة إلى 250 دولارا.

وتأتي هذه الدعوات المالية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا واسعا، حيث يتم ربط الدعم السياسي والمادي بالعمليات الميدانية الجارية في إيران.

تحويل مسار لجنة العمل السياسي لترامب

وقام ترامب، بتحويل لجنة حملته الرئاسية لعام 2024 إلى كيان جديد يندرج تحت مظلة "لجنة العمل السياسي لترامب" القيادية.

وأوضحت صفحة جمع التبرعات أن هذا الكيان هو المكان الرسمي الذي ستذهب إليه كافة المساهمات المالية التي يقدمها المؤيدون استجابة للنداءات المتعلقة بالوضع في إيران.

