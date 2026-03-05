نيويورك (د ب أ)

وجهت قطر رسالة متطابقة ثالثة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، مايكل والتز، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت الرسالة التي وجهتها المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية.

وأوضحت قطر في رسالتها، "أنه في هذا الصدد أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر يوم الثلاثاء 3 مارس 2026 أنه حتى تاريخه، تم رصد إجمالي 3 صواريخ كروز و101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين سوخوي 24. كما تم حتى تاريخه التصدي بنجاح لإجمالي 3 صواريخ كروز و98 صاروخا باليستيا و24 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين سوخوي 24"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضافت الرسالة أن "وزارة الدفاع بدولة قطر شددت على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

وتابعت الرسالة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات"، مؤكدة في هذا السياق إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية.

كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.