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BBC

الأرصاد: الأمطار والشبورة مستمرة على هذه المناطق اليوم

08:00 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد استمرارا في سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.
وتوقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، مشيرة إلى أن الأمطار تكون خفيفة ورعدية أحيانًا لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأوضحت أنه قد تظهر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وحددت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم :
القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٨ درجة مئوية
شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية
السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية
جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية
جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية

الطقس الأرصاد الأمطار الشبورة درجات الحرارة

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