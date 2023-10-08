رفع حد الإعفاء الضريبي.. "خطة النواب": 13 مليون موظف يستفيد من قرار الرئيس

كتب- سامح سيد:

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه؛ أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودو الدخل.

وقالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إنه لا بد أن يتم تقديم جدول من رئيس مصلحة الضرائب بالشرائح بالتدريج والوضع الحالي، وكيف يصبح الوضع بعد التعديل، مؤكدة أنه يستفيد من تعديلات القانون 13 مليونًا بالقطاعَين الخاص والعام؛ يستفيدون من هذه الزيادة.

وناقش اجتماع اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.

ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.

جاء نص القانون من مادة واحدة تنص على: يستبدل بنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي.

مادة ٨: يكون سعر الضريبة على الدخل

１- من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء

２- 10% على الدخل من 30 ألفًا حتى 45 ألف جنيه؟

3- 15% على الدخل من 45 ألفًا حتى 60 ألف جنيه.

4- 20%على من دخله من 60 ألفًا حتى 200 ألف جنيه.

5- نحو 22.5% على من دخله؛ من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

6- نحو 25%على مَن زاد دخله على 400 ألف جنيه.