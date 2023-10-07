طوفان الأقصى.. محلل فلسطيني يشرح لمصراوي: ماذا يحدث في فلسطين؟

كتب- محمد عمارة:

قال زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن ما يحدث في فلسطين هو أن الشعب لم يعد يحتمل الاحتلال اكثر من ذلك، وما يحدث من قبل المناضلين والفدائيين يدخل في سياق حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وأضاف الأيوبي، في تصريحات لمصراوي، السبت: "ما يحدث يؤسس لوحدة وطنية حقيقية، وعلى الجميع أن يكون على كلمة سواء ضد الاحتلال الفلسطيني، وهذا الاحتلال هو الذي يجبرنا على التعامل معه بهذه الطريقة، الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على المسجد الأقصى في عام 2023 إلى الآن أكثر من 42 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى واعتدوا على قداسته وعلى حرائرنا وأهلنا المسيحين في الطرق المؤدية لكنيسة القيامة، هذا الاحتلال لا يفرق بين مسلم ومسيحي".

وأوضح المحلل السياسي: الاحتلال يسعي لتهويد المسجد والقدس وطمس معالم العرب في الضفة الغربية من خلال مشاريع استيطانية ويضرب بكل القرارات عرض الحائط، ويسعى أيضا لتدمير حل الدولتين، والشعب ليس أمامه خيارات سوى المواجهة بشتى الوسائل المتاحة.

وتابع الأيوبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة أعطت الشعب الفلسطيني عام 74 الحق في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره، نريد أن نتحرر من الاحتلال، وأن يتصالح في فكرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكمل المحلل: اعتدنا على جرائم الاحتلال، ونعلم أنه سيقتل أكثر ويرتكب المجازر، ونحن نتحدث الآن، في 45 شهيدا في قطاع غزة، هذا ليس بغريب، إذا كان يعتقعد أن الشعب سيركع فهو واهم، نحن صامدون ضد كل الإجراءات ولن نرفع الراية البيضاء، ومستمرون حتى تحرير القدس، وفي اعتقادي أن الاحتلال سيشن حملة كبيرة على قطاع غزة وسيغض الطرف على أي اعتداء يقوم بها المستوطنين الإسرائيلين، بحرق المزيد من القرى والفلسطينين، وبالتالي هرب حرب مفتوحة، وعلى المجتمع الدولي التدخل.

وقال الأيوبي: نحن نثق بالدور الكبير الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس السيسي، لحماية الشعب الفلسطيني، ونعلم أنها لن تقصر معها، وستقوم بدورها للضغط على الاحتلال، وفي اعتقادي ستكون حرب مفتوحة، والنتائج ستكون المزيد من المجازر والجرائم، سيتصرفون بعقلية الصعابة وليس الدولة، وما حدث يدل أنهم كيان كرتوني ضعيف، اقتحمنا المستوطنات بأسلحة بسيطة، هو احتلال ضعيف.