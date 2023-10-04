هيئة الأرصاد تعلن توقعات الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات
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كتب- مصراوي:
ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء خريفية ممطرة تسود على شمال البلاد اليوم الأربعاء.
وقالت الهيئة في منشور لها على فيسبوك: من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تقل حدتها كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى والصحراءالغربية.
وأضاف هيئة الأرصاد: أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية، ليسود بهذا طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد مائل للحرارة على باقي الأنحاء.
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