إعلان

BBC

هيئة الأرصاد تعلن توقعات الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

11:39 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2023
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس
  • عرض 24 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 24 صورة
    الطقس (1)
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 24 صورة
    حالة الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء خريفية ممطرة تسود على شمال البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في منشور لها على فيسبوك: من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تقل حدتها كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى والصحراءالغربية.

وأضاف هيئة الأرصاد: أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية، ليسود بهذا طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

لمتابعة أخبار الطقس.. اضغط هنا

سوق مصراوى

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة سقوط الأمطار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طلب إحاطة بسبب تصدير البصل والمنتجات الزراعية بأسعار تقل عن نصف ثمنها في مصر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة