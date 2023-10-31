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BBC

بيان جديد من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار على هذه المناطق

09:34 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انحسار فرص سقوط الأمطار غدًا الأربعاء لتكون أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومين للموظفين.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان قبل قليل، إن الشبورة المائية تستمر صباحًا وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كانت الأرصاد، أوضحت أن طقس غدًا الأربعاء، يسوده، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

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الشبورة المائية السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار هيئة الأرصاد طقس مائل للحرارة القاهرة الكبرى

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