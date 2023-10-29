وزير الري: البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيدة إيلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأعرب وزير الري عن سعادته بمشاركة السيدة ايلينا في الفعاليات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمباردة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا بالمجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي".

ووجه الشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وأيضا قيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذي يتناول "نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات".

وأشار الدكتور سويلم، لتزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في القيام بدور بارز في عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول، كما سيمثل اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن مسارات عمل المبادرة ، كما سيتم البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28 ، وتنظيم اجتماع وزاري خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

كما تم التباحث حول التنسيق لعقد اجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28