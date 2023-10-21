البحوث الزراعية: دورة تدريبية بشأن الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش

كتب-أحمد مسعد:

أعلن المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالسويس خلال الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر 2023.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، ستكون الدورة بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش.

وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن الهدف من الدورة خفض معدلات الهدر من الحشائش، مشيرا إلى تدريب 30 متدربًا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بالسويس وسيحاضر فيها نخبة من الباحثين.

وأشار الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، إلى أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2023/2024 وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وتتناول الدورة موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.