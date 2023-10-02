الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. أمطار ونشاط للرياح
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كتب- محمد أبوبكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل.
وقالت الأرصاد في بيان الأحد، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
وتعتدل الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، فيما تشتد ليلًا على جنوب سيناء والصعيد.
تكون الحرارة، لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتعتدل على جنوب سيناء والصعيد.
وأوضحت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.
وأشارت إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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