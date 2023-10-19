شبورة وأجواء مائلة للحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب-أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد؛ على أن تكون معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية من الرابعة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء.