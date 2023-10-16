التغيرات المناخية.. مطار القاهرة جاهز لأمطار الشتاء الغزيرة -تفاصيل
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كتب- محمد عبيد:
قال المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن مطار القاهرة الدولي جاهز لموسم الشتاء والأمطار، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية شملت تطهير الشبكات والمصارف ومخرات السيول ومحطات الرفع، وتم وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية الطرق والمحاور الرئيسية داخل مطار القاهرة، وذلك لعدم إعاقة الطرق أمام الركاب .
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي مع المهندس توفيق سعفان رئيس القطاع الهندسي، والملاح أشرف حافظ المدير التنفيذي لمبنى الركاب رقم ١ المعروف بالمطار القديم، اليوم الإثنين؛ للوقوف على مدى صلاحية وجاهزية القدرات التشغيلية للمعدات المستخدمة في التعامل مع مياه الأمطار .
وأكد إسحاق ضرورة التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حالة الجو أولًا بأول، وأن المعدات ستسهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء .
وأشار إسحق إلى متابعته خطة الانتشار السريع لمعدات الشركة والمدعمة بفرق الطوارئ لمواجهة أي أحداث طارئة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى العاملة داخل مطار القاهرة .
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