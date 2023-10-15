عمرو أديب عن لقاء السيسي وبلينكن: أول مرة ماحدش يهاجم كلام الرئيس
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لأول منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر، لم يتم مهاجمته بعد تصريحاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأوضح: "كان دايما الناس بتنقده على أي تصريحات ولكن النهاردة لم أجد نقدًا واحد حتى اللي بيطلعوا عليه إشاعات وغالبية الناس ترى أن الموقف المصري موقف قوي ومحترم"
وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "عادة في البروتوكولات مش بنسمع الكلام ولكن النهاردة سمعنا الكلام اللي وجة بمعلومات مع وزير الخارجية الأمريكية".
وتابع: "كلام الرئيس كان واضح ومحدد وذكر أن اضطهاد اليهود ليس صناعة عربية".
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