طقس أول أسبوع مدارس.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الحرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في أول أسبوع مدارس بالعام الدراسي الجديد اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء تكون خلال هذا الأسبوع خريفية بامتياز.

وأشارت إلى وجود غطاء سحابي الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم الأحد وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تكون كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 29 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 38 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 34 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.