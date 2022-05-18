شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن الظواهر الجوية تتمثل في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

الإسكندرية 30 19

وادى النطرون 32 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 19

بلطيم 29 18

مطروح 30 19

السلوم 28 18

سيوة 35 20

بورسعيد 27 19

دمياط 27 20

الزقازيق 33 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 33 19

نخل 32 12

نويبع 35 20

طابا 33 21

كاترين 27 13

الطور 32 23

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 34 24

مرسى علم 36 25

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 25

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 40 25

الشلاتين 35 23

أبو رماد 34 23

حلايب 30 22

رأس حدربة 29 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 43 30

المدينة 44 31

الرياض 43 27

المنامة 34 29

أبوظبي 37 28

الدوحة 43 31

الكويت 42 27

دمشق 31 14

بيروت 25 21

عمان 29 17

القدس 27 15

غزة 25 18

بغداد 40 24

مسقط 37 32

صنعاء 27 16

الخرطوم 42 30

طرابلس 25 18

تونس 28 17

الجزائر 23 18

الرباط 29 17

نواكشوط 34 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 13 05

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 41 27

نيودلهي 44 30

جاكرتا 33 25

بكين 30 17

كوالالمبور 33 24

طوكيو 26 18

أثينا 20 16

روما 28 13

باريس 27 16

مدريد 34 19

برلين 28 17

لندن 21 12

مونتريال 13 11

موسكو 13 06

نيويورك 24 16

واشنطن 31 17

أديس أبابا 29 12​