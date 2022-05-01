سعفان مهنئاً العمال بعيدهم: العامل المصري العمود الأساسي في بناء الجمهورية الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو الجاري.

وبحسب بيان اليوم، شدد الوزير على الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج على الرغم من التحديات الجسام التي مر بها العالم، ومصرنا الغالية خلال السنتين الماضيتين بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عما تسببه حاليا الحرب الروسية الأوكرانية من تباطؤ في النمو وزيادة سرعة التضخم ، ومع ذلك باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، سببا رئيسا في تخطي كل التحديات وكلها وبلا استثناء تستهدف أولا وقبل أي شئ تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.

وقدم الوزير، رسالة شكر وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر في الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطائهم المتواصل، وأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية ، لبناء مصر المستقبل وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل حياة كريمة لكل شعب مصر العظيم.

ونحن نحتفل بعيد العمال اليوم ، نجد أن واجبنا تجاه وطننا العزيز مصر يحتم علينا الاستفادة مما مررنا به من ظروف ومصاعب ودروس وعبر ، تفرض علينا تجاوز عثرات الماضي واستعادة روح انتصارات أكتوبر وتحرير سيناء الغالية التي احتفلنا بذكرى تحريرها الأربعين منذ أيام قليلة، والتي أثبت الشعب المصري خلالها أنه لا يهزم، ولا يمكن أن تنكس له راية ، أو يصيبه يأس، أو يفقد مصريته.

وبهذه المناسبة فإنني أتقدم لرجال القوات المسلحة الباسلة بأصدق التهانى بهذه الذكرى القومية العزيزة، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وتحية للشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن وبذلوا أرواحهم من أجل استعادة الأرض واسترداد الكرامة، والاعتزاز والتقدير ممتد لرجال الشرطة الأبطال لدورهم البطولي في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد.

وقدم الوزير تهنئة لشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يُعيده على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما قدم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد التي احتفلوا بها منذ أيام قليلة.

وأكد سعفان، حرصه علي أن تكون مظاهر الاحتفال بعيد العمال مقرونة دائما بمراجعة جادة وشاملة لما تقوم به وزارة القوى العاملة من إنجازات وتطور لدورها المنوط بها، ومن هذا المنطلق فقد حققت الوزارة العديد من الإنجازات في كافة المستويات، من أهمها وضع العامل في مكانته الصحيحة والذي يعتبر العمود الأساسي في بناء الجمهورية الجديدة، والاهتمام بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، وتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشي، ورعاية العمالة غير المنتظمة التي نالت اهتماما بالغاً من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.