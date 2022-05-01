المخاوف تزداد.. تساؤل برلماني عن استعدادات مواجهة الالتهاب الكبدي غير معلوم المصدر

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن استعدادات الوزارة لمواجهة الالتهاب الكبدي غير معلوم المصدر؛ بعد ظهوره في 12 دولة.

وأشار محسب، في السؤال الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، موجهًا إلى وزير الصحة، إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، أنه تم رصد 74 حالة التهاب كبدي مجهول المصدر، في كل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى رصد 3 حالات في إسبانيا، موضحةً أن جميع الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلى 13 عامًا، ويصاحب المرض أعراض تتمثل في ارتفاع ملحوظ في أنزيمات الكبد والصفراء والإسهال والقيء والألم في البطن، وتم استبعاد الإصابة بأنواع الفيروسات A-B-C-E-D.

وقال عضو مجلس النواب إن اتساع انتشار المرض ليصل إلى 12 دولة، يثير مخاوف حول أسبابه، وكيفية انتشاره، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهته حال اتسعت دائرة انتشاره، مطالبًا بضرورة وجود تحرك سريع في إطار خطة الترصد الوبائي التي تتبعها الدولة المصرية، لمتابعة أي تطورات متعلقة بالوضع الوبائي العالمي، وذلك ضمانًا لتحقيق الوقاية لأبنائنا الأطفال.

وشدد محسب على أهمية توسيع دائرة البحث والرصد من خلال إعلام كل المديريات والمستشفيات بالمستجدات، لتكون على أهبة الاستعداد لأية حالات طارئة حال ظهورها في مصر، لا قدر الله.