"الري" ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك -صور

كتب- أحمد السعداوي:

قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم الأحد، إنه قبل ساعات قليلة من عيد الفطر المبارك، أتمت حدائق الري بالقناطر الخيرية الاستعداد لاستقبال الزوار للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة؛ حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد.

وتابع البيان بأنه في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فقد تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق، بالإضافة إلى تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات؛ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وتم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة.

ويقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية، حسب البيان، بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد.

وصرح عبد العاطى بأن أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدانًا، وانتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة (٩) أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (٦) أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة (٥) أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح (٨) أفدنة، كما أنه جار دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٥) أفدنة بالتنسيق بين وزارتَي الري والزراعة ومحافظة القليوبية، وسيتم البدء بعد العيد في تطوير مساحة (٤) أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.

وقال البيان إنه في محافظة أسوان تم إتمام تجهيز المركز الثقافي الإفريقي والحدائق الملحقة بالمركز لاستقبال الزائرين؛ حيث تم خلال الأيام الماضية تكثيف أعمال النظافة للحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بالمسرح المفتوح بالمركز.

وجدير بالذكر أيضًا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء المركز الثقافي الإفريقي بأسوان والذي يضم خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.