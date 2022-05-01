الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالمنيا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالحضر، بجانب عشرات المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية ومنها مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وخدمة أهالي محافظة المنيا، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأحد: تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، وهي، محطة مياه أبوقرقاص، ومحطة مياه الفرجاني – بني مزار، ومحطة مياه آبا البلد – مغاغة، وتوسعات محطة مياه سمالوط، وخزان عالي البرجاية سعة 2000 م3، بينما يجرى تنفيذ 8 مشروعات أخرى، وهي محطة مياه ساقولا – بني مزار، ومحطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس، ومحطة مياه نزلة اسمنت – أبوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس – مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا – ملوي، ومحطة مياه اتقا – ملوي، وتوسعات محطة مياه مطاي، وشبكات مياه أبوقرقاص.

وتابع الجزار: تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحي الحضر، وهي توسعات صرف صحي العدوة، وصرف صحي البرجاية، وصرف صحي المنيا والغابة الشجرية، وصرف صحي نزلة البدرمان، وصرف صحي دير العذراء، واستكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ويجرى تنفيذ 16 مشروعا آخر لصرف الحضر، وهي استكمال شبكات صرف مطاي، ومستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، ومحطة معالجة صرف صحي تونة الجبل، ومحطة معالجة صرف صحي برطباط، ومحطة معالجة صرف صحي بني حسن الشروق، ومحطة معالجة صرف صحي برمشا، ومحطة معالجة صرف صحي كفرالمغربي، ومحطة معالجة صرف صحي شارونة، ومحطة معالجة صرف صحي بلنصورة، ومحطة معالجة العمارية الشرقية، وتوسعات محطة معالجة دلجا، ومحطة معالجة صرف صحي بلهاسة، ومحطة معالجة صرف صحي قفادة، ومحطة معالجة دير أبوحنس، وتوسعات محطة معالجة أبوقرقاص، ومحطة معالجة الشيخ شبيكة.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة المنيا 30 منطقة ريفية، يقطنها 642 ألف نسمة بما نسبته 13% من سكان المناطق الريفية، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ 11 منطقة ريفية، يقطنها 130 ألف نسمة بما نسبته 2.6% من سكان المناطق الريفية، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 193 منطقة ريفية – منها 176 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، يقطنها 2 مليون و404 آلاف نسمة، بما نسبته 48.7% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.