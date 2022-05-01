4 إرشادات مهمة من الصحة لأولياء الأمور بشأن تطعيم الأطفال

كتب- أسامة علي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، إرشادات مهمة لأولياء الأمور لتطعيم الأطفال.

ونشرت وزارة الصحة، منشورًا توعويًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إرشادات لأولياء الأمور عند تطعيم أطفالهم، جاءت على النحو التالي:

1- يجب على أولياء الأمور الالتزام بمواعيد التطعيمات الإجبارية (المسجلة خلف شهادة الميلاد) لعدم تعريض الطفل للإصابة بالأمراض.

2- في حالة تأخر الطفل عن جرعة أو أكثر من التطعيمات الإجبارية، يجب التوجه فورا لأقرب وحدة صحية أو مكتب صحة أو مركز طبي لعمل جدول تطعيمات جديد.

3- يمكن الحصول على تطعيم الأطفال في أقرب وحدة صحية أو مكتب صحة أو مركز طبي بغض النظر عن مكان الإقامة أو تسجيل الطفل.

4- يمكن تطعيم الطفل بدون طلب أي أوراق ولكن يفضل إحضار شهادة الميلاد لإثبات التطعيمات التي تلقاها الطفل عليها.