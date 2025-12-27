وزير الصحة: 222 مليار جنيه استثمارات صحية منذ 2014

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن النماذج التي جرى تكريمها خلال احتفالية "يوم الوفاء" تمثل مجموعة رمزية فقط من إجمالي العاملين بالقطاع الصحي، فهم جزء من منظومة أوسع بذلت جهدًا كبيرًا وحققت إنجازات ملموسة تستحق التقدير والتحفيز.

وأشار إلى أن هذا النهج سيستمر خلال السنوات المقبلة من خلال ربط الإنجاز بالتكريم والدعم المعنوي لكافة العاملين بالقطاع.

وأوضح وزير الصحة، أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، في ظل متابعة يومية ودعم مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطمئنان على انتظام سير العملية الصحية، وضمان تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أعمدة الإصلاح الصحي في مصر.

وأكد أن الدولة نفذت مشروعات صحية ضخمة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2025، بإجمالي استثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت تنفيذ نحو 1255 مشروعًا صحيًا في مختلف محافظات الجمهورية، تنوعت بين إنشاء منشآت جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات القائمة، وتحديث التجهيزات الطبية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.

وشدد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم القوي من الدولة، وثقة المواطن المصري في المنظومة الصحية وقدرتها على التطور المستدام.

