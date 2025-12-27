وزير الصحة: الفريق الطبي ركيزة من ركائز الأمن القومي

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تقدر على أعلى مستوى الجهد الكبير الذي يبذله الفريق الطبي، باعتبار أن القطاع الصحي يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، انطلاقًا من معادلة واضحة مفادها أن الدولة القوية لا يمكن أن تقوم دون نظام صحي قوي ومتماسك.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في احتفالية "يوم الوفاء"، أن "هذا التقدير يترجم عمليًا في حجم الاستثمارات غير المسبوقة التي ضختها الدولة في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تجاوزت تريليون جنيه، وشملت تطوير جميع مكونات المنظومة دون استثناء، سواء في البنية التحتية، أو الرعاية الصحية الأولية، أو المستشفيات ورفع كفاءتها".

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات انعكست بوضوح على أرض الواقع، من خلال افتتاح مستشفيات جديدة بشكل متواصل في مختلف المحافظات، إلى جانب إضافة تجهيزات حديثة ومتطورة داخل المستشفيات القائمة، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتكنولوجيات العصرية.

ولفت "عبدالغفار"، إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة المعاهد الفنية الصحية، وتكثيف برامج تدريب الأطباء، وتجديد أقسام قائمة بالفعل، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الحالية أو المنظومات الصحية الجديدة، فضلًا عن تطوير أقسام الطوارئ والاستقبال والعمليات والحماية المدنية.

وأكد أن العمل داخل القطاع الصحي لم يتوقف، سواء في السنوات الماضية أو خلال عام 2025، الذي يشهد اليوم تكريم نخبة من مقدمي الخدمة الصحية، مشددًا على أن العنصر البشري يظل حجر الزاوية في أي منظومة، وأن تأهيله وتدريبه هو الطريق لتحقيق الإنجازات الكبرى.

