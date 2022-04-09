تعليم النواب تُعلق على وجود "القاهرة" ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

كتب- نشأت علي:

وصف النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، وجود جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بالإنجاز الكبير لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أمين في تصريحات له اليوم، أن من ينتقدون التعليم الجامعي عليهم أن يبثوا الأمل داخل جميع الجامعات المصرية لتلحق بقطار جامعة القاهرة وليكون لها تصنيف ضمن التصنيفات الجامعية التعليمية

وأشاد أمين، بتصريحات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة التي أعلن فيها تحقيق الجامعة تقدما كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف.

ووجه أمين، التهنئة لجامعة القاهرة العريقة بجميع قياداتها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع العاملين بالجامعة على تحقيق مثل هذه النجاحات العالمية المرموقة والتى تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث تطوير وتحديث مستمرين داخل منظومة التعليم الجامعى معرباً عن أمله فى أن يرى العشرات من الجامعات المصرية تتبوأ مراكز عالمية مرموقة فى المرحلة القادمة

وكان الدكتور الخشت، أوضح أن الجامعة جاءت في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عالميًا وهو يوضح الجهود الكبيرة التي قامت بها الجامعة في هذا المجال، خصوصًا إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية بالتعاون مع كبرى الناشرين الدوليين وفتح المجال للنشر العلمي الدولي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الجامعة شهدت التواجد في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 134 عالميًا، إلى جانب مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب، وجاءت في المرتبة 178 عالميًا.​