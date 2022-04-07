لوحات دعائية جديدة لمتحف مطار القاهرة - صور

كتب- مصراوي:

وضعت وزارة السياحة والآثار عددا من اللوحات الدعائية لمتحف مطار القاهرة الدولي صالة 2، بالصالات المختلفة للمطار، بالتعاون مع وزارة الطيران.

يأتي ذلك في إطار الترويج للمتحف وتشجيع المسافرين والوافدين ومسافري الترانزيت ورجال الأعمال على زيارة المتحف للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأوضح الدكتور أشرف أبواليزيد، المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف النوعية، أنه تم وضع اللافتات على طول المسار المؤدي للمتحف بداية من مدخل المسافرين صالة السفر 2 مرورا بمنطقة الجوازات وحتى الوصول للمتحف الذي يقع بمنطقة كبار الزوار (VIP)، بالإضافة إلى تغطية الجدران الخارجية للمتحف بصور تمثل أشهر الأماكن الأثرية والسياحية بمصر، مثل معابد أبوسمبل والأقصر وغيرها وذلك بهدف تعريف المسافرين بهذ الأماكن وإعطائهم لمحة سريعة عن أشهر المزارات السياحية المصرية.

وقالت إنجي عزيز، مدير متحف المطار صالة 2: إن وضع هذه اللوحات الدعائية سيسهل تعريف المسافرين بمكان المتحف وتشجيعهم على زيارته طوال فترة تواجدهم في مطار القاهرة الدولي، والاستمتاع بما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية متميزة والتي تعد مرآة لحضارات وفنون مصر المختلفة بداية من العصر الفرعوني مرورًا بالعصرين اليوناني الروماني، والفن القبطي نهايةً بالعصر الإسلامي والحديث.

وأضافت إنجي عزيز: تم توزيع اللافتات في أماكن متفرقة بطريقة واضحة يسهل رؤيتها ولا تعوق حركة المسافرين كما تسهل على المسافر معرفة مكان المتحف.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة إقامة المتحف في صالة 2 بمطار القاهرة الدولي بدأت عام 2020، ليكون بمثابة نقطة انطلاق لتعريف الزائرين بتاريخ مِصر العريق.

وقد اُقيم المُتْحَف بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني على مساحة تبلُغ حوالي 100 م2.​