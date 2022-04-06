الراجل لما مراته بتكبر بيبقى عايز يبدلها بـ"عيلة".. شيرين رضا توضح المقصود بهذا التصريح

كتب- مينا غالى

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن تصريحات سابقة لها قالت فيها: "لو الراجل مراته تبقى 50 سنة.. عاوز يتجوز عيلة"، قائلة: "مش بيعملوا كده؟!.. ومش من حقه يتجوز لما مراته تكبر مينفعش يبدلها زي العربية.. عيب.. عيب الست اللي وقفت جنبه طول حياته يعمل كده معاها.

وأضافت شيرين خلال استضافتها ببرنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس مع أسما إبراهيم: "أنا مش بلمح على أي حد أنا بتكلم على الرجالة عموما"، موضحة أن "مفيش فرق سن مناسب بين الرجل والمرأة، هما اللي يحددوا السن المناسب لهم مادام مبسوطين".

وتابعت: "إنما أنا ضد أن الرجل يسيب مراته اللي قضت معاه 50 سنة، ورأيي إنها تسيبه لو عمل معاها كده.. فبعد 50 سنة مش هيبقى في مشكلة أولاد أو غيرها لأن الأودلاد هيكونوا كبروا"، مضيفة: "للأسف عندنا الست لما بتتطلق بتبقى بره، علشان كده كل ست لازم يكون لها شغلها وحاجتها.. المفروض تاخدي نصف حاجته لو قالك بره.. بره إيه.. مش أنتِ كنتِ معاه وهو بيعمل الفلوس دي؟".

وردًا على سؤال لأسما إبراهيم بأن القانون والشرع لم ينصّا على ذلك، قالت: "مش لما بتكوني في شركة مع حد وتيجي تطلعي.. هل بتطلعي زي ما دخلتي؟ أكيد لأ، لكن اللي ضد الستات عاوز يطلقها ويرميها بره ده حرام بعد ما ربت له عياله وعملت له كل حاجة يطردها؟!".