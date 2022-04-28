طارق العوضي: مكتبي الخاص لا علاقة له بلجنة العفو الرئاسي

كتب- مصراوي:

نشر المحامي طارق العوضي، وعضو لجنة العفو الرئاسي بعد إعادة تفعيلها، توضيح بخصوص علاقة مكتبه بعمل اللجنة.

وقال العوضي، عبر صفحته على فيسبوك: "مكتبنا الخاص للمحاماة لا علاقة له بلجنة العفو الرئاسي وهو مكتب خاص لموكلينا فقط ولا نستقبل فيه أي طلب لحالات العفو الرئاسي".

وأضاف عضو اللجنة: "وحيث إننا فوجئنا ببعض أهالي المحبوسين احتياطيا وبعض أهالي الصادر ضدهم أحكام يطلبون منا تولي القضايا الخاصة بهم.. ومنعا لأي شبهة فإن مكتبنا يعلن اعتذاره اعتبارًا من اليوم عن قبول أي قضايا خاصة بأمن الدولة".