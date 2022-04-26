أول تعليق من شركة إندومي على سحب منتجاتها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علقت شركة إندومي مصر على قرار هيئة سلامة الغذاء بسحب الكميات الموجودة بالأسواق لوجود مشكلات صحية في أكياس الشطة.

يأتي ذلك بعد قيام الهيئة بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته.

وقالت الشركة ردًا على أحد عملائها عبر حسابها على فيسبوك إن "المنتج متوفر وأمن".

يذكر أن هيئة سلامة الغذاء، أكدت أنه تبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

وبدأت القصة عندما كشف محمود حسن، أحد تجار الجملة، في الثالث عشر من أبريل الجاري، أن وكيل شركة إندومي يقوم حاليًا بسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل.

وسبق أن قررت شركة إندومي تغيير شكل الكراتين الخاصة بعبواتها المطروحة في الأسواق المصرية بعد اعتراض سلامة الغذاء على البيانات الواردة عليها.