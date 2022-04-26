التحالف الوطني يعلن استكمال خطة الحماية الاجتماعية لنهاية العام

كتب- محمد عمارة:

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية حتى نهاية العام الجاري، حيث يشارك كافة أطراف التحالف الوطني المتمثلة في 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

وترتكز خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم العديد من المساعدات والتي تتنوع بين دعم نقدي ودعم غذائي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلي جانب المساعدات الاجتماعية والتي تضم (تيسير زواج- مشروعات صغيرة) وغيرها.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس قرر التحالف استكمال تنفيذ خطته لشهر ديسمبر المقبل، والتي كان مقررا لها أن تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني استطاع تقديم مساعدات خلال شهر رمضان المبارك تُقدر بقيمة 2 مليار جنية لخدمة 80 مليون مواطن، حيث ارتكزت جهود التحالف على تقديم دعم مادي وغذائي للمواطنين.

ويذكرأيضا أن التحالف الوطني قد بدأ أولى خطواته التنفيذية في 28 فبراير 2022 وتم عقد مجموعة من اللقاءات تضم ممثلين كبرى منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي لتبادل الرؤى والأفكار، ومن ثم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي توافقت عليه جميع الجهات المشاركة وبتاريخ 13 مارس 2022 تم التوقيع على هذة الوثيقة من قبل 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا تمثل الجمعيات المنتشرة في كل ربوع مصر.

ولأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس على النهج التشاركي وضرورة أن يكون لكل مواطن مصري دور في بناء جمهورية جديدة تسع أحلام وتطلعات كل المصريين، فقد أعلن رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، وكانت دعوته واضحة لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة العمل بجد وإجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

وتمثل منظمات المجتمع المدني أحد أهم دعائم التقدم في الدول ويأتي ذلك انطلاقا من دورها المهم في دعم جهود التنمية والاستقرار بكونها أحد أهم أدوات تعبئة المواطنين للعمل جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة للوصول إلى أكبر معدلات الإنجاز المرتقب في الملفات المختلفة وتحقيق حالة من الاستقرار لجميع المواطنين على حد السواء.

وكان قد تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022 بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد في تمويلها على دعم المجتمع المدني وهم (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).