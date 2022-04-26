توجيه رئاسي بطرح حصص شركات حكومية في البورصة

كتب- محمد نصار:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء.

ومن بين أبرز الحضور في الحفل حمدين صباحي، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

كما يشارك في الحفل الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من قادة القوات المسلحة.

ويشارك في الحفل أيضا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والسياسية والإعلاميين.

ويشارك أيضا في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الفنانين وعلى رأسهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، وهاني شاكر، نقيب الموسيقيين.