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الموسيقات العسكرية تشارك في احتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

04:56 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
الموسيقات العسكرية تشارك في احتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

الموسيقات العسكرية ارشيفية

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كتب- محمد سامي:

نفذت إدارة الموسيقات العسكرية زيارة لمستشفى سرطان الأطفال (57357) قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتي تفاعل معها الأطفال والزائرين للمستشفى بحالة من السعادة والفرحة.

وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير في نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم فضلا عن تعميق ارتباطهم بالقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري في احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قدمت الفرق السيمفونية العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن الموسيقات العسكرية المصرية تتمتع بسجل حافل يمتد عبر التاريخ، حيث حقق الفريق السيمفوني العسكري شهرة واسعة على المستويين المحلي والدولي من خلال حصده العديد من الجوائز الدولية في كافة مشاركاته، كما تحتل الموسيقات العسكرية المصرية مكانة مرموقة لدى الشعب المصري لمشاركتها المتميزة بمختلف المناسبات والفعاليات.​

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الموسيقات العسكرية احتفالات القوات المسلحة ذكرى تحرير سيناء مستشفي 57357 العروض الفنية

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