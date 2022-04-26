وزير الري يبحث سُبل تعزيز دور "وزراء المياه الأفارقة" في خدمة قضايا دول القارة -صور

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، رشيد موبازي، السكرتير التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)؛ لمناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس.

وتباحث الجانبان حول سُبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الأفارقة في خدمة القضايا والتحديات المائية التي تواجهها دول القارة الإفريقية وتحقيق التعاون بين الدول الإفريقية في مجال المياه.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على دعم التنمية بكل الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في مجال الموارد المائية لكل الدول الإفريقية.

جدير بالذكر أنه من المقرر تسلم مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامَي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤؛ تقديرًا لدور مصر المهم على الساحة الإفريقية، ويُعتبر المجلس هو الكيان المؤسسي المعني بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

واستعرض عبد العاطي موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والتعاون المشترك بين الوزارة والأمكاو في هذين الحدثين المهمين، باعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه، مؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي؛ خصوصًا في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

وأشار عبد العاطي في كلمته إلى الأهمية الكبرى التي توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته، والسعي للخروج بتوصيات مهمة يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣، مؤكداً حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية في كل المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه، والتأكيد أهمية التنسيق لتحقيق تضافر الجهود في ما يخص مبادرات التكيف مع المناخ لتعظيم الاستفادة منها لخدمة شعوب القارة الإفريقية.

وأشار وزير الري إلى ما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة؛ مثل مركز التدريب الإقليمي بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بالمحافظات، والذي يتمتع بإمكانات لوجستية وتدريبية متميزة يمكن للأمكاو الاستفادة منها، حيث يقوم المركز بتقديم العديد من الدورات التدريبية لعدد (٢٠٠) متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة في مجال المياه، بالإضافة إلى توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

وأطلع عبد العاطي رشيد على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول للري الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الري.. وغيرها.