أبوشقة: بطولات القوات المسلحة شعاع أمل ينير طريق المستقبل

كتب- نشأت علي:

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والي القوات المسلحه الباسله ، بمناسبة ذكري تحرير سيناء ،مؤكدا بأن الوطن لن ينسى ما قام به الأبطال وستظل بطولاتهم خالدة ، وشعاع أمل ينير طريق المستقبل.

وأضاف أبوشقة، في بيان، بأن ماقامت به للقوات المسلحة في حرب العبور أصبح منهج يدرس في كل العلوم العسكرية في العالم، وتجسدت فيه كل معاني التضحية والفداء من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وما تبعه من مفاوضات أعادت سيناء إلى حضن الوطن.

وأوضح "أبوشقة"، بأن أرض الفيروز تلك القطعة الغالية من مصر والتي روت ترابها دماء أبطال القوات المسلحة ستظل تذهر بالخير والأمل وستظل أبية عصية على كل معتدي، بفضل خير أجناد الأرض.

وتابع "أبو شقة": في هذه المناسبة نجدد العهد للقيادة السياسية بأننا خلف الوطن، لمواجهة التحديات ولبناء دولة عصرية حديثة".