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متحدث الصحة يكشف التوقيت المناسب لتلقي الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

10:30 م الخميس 21 أبريل 2022
متحدث الصحة يكشف التوقيت المناسب لتلقي الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن التوقيت المناسب لتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا التنشيطية.

وقال "عبدالغفار" في منشور على الصفحة الرسمية لوزراة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الدولة تسعى دائما للحفاظ على تقليل معدلات الإصابة بفيروس كورونا من خلال الحفاظ على معدلات التطعيم المرتفعة بجانب الالتزام بالتطهير المستمر وارتداء الكمامة والتهوية الجيدة.

وعن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، قال متحدث الصحة، إن وزارة الصحة أعلنت أن كل من مضى عليه 6 أشهر "للأشخاص تحت سن الـ65 يأخذ الجرعة التنشيطية، وكل من مضى عليه 3 أشهر للأشخاص فوق سن الـ65 يأخذ الجرعة التنشيطية ومن الوارد تكرار اللقاح بشكل سنوي.

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