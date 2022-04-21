ارتفاع طفيف ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس 21 أبريل 2022، حيث تشهد حالة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، بمعدل نحو درجة واحدة مئوية، تكون غير مؤثرة في حالة الطقس أو الأجواء على مختلف المحافظات.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، يكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن حالة الطقس، ليلا، يكون باردا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس الخميس، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم بمختلف مناطق الجمهورية، تكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 14.

- السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 19.

- شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 16.

- جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19.