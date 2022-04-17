"مش دهان وخلاص".. التنمية الحضرية: عزل أسطح وتطوير واجهات القاهرة التاريخية مجانا

كتب- محمد نصار:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تتحمل جميع تكاليف تطوير مباني القاهرة التاريخية دون أن يتحمل المواطن أي مقابل لذلك.

وأضاف صديق، لمصراوي، أن ما يجرى من أعمال تطوير وإعادة تأهيل لمباني القاهرة التاريخية يعد طفرة كبيرة ونقلة حضارية للعقارات في هذه المناطق.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية: نتدخل من أجل الترميم وتجديد الواجهات على حساب الدولة، مش بندهن واجهات وخلاص إحنا بنعمل معالجات صحيحة للواجهات والأسطح أيضا حيث يتم فيها أعمال العزل و تركيب البلاط وتجديد الأسطح ليكون الترميم بشكل كامل.

وحول موقف العقارات الحديثة من أعمال التطوير، قال المهندس خالد صديق إن واجهات هذه العقارات لابد أن تكون على ذات الطراز المعماري والنسق الحضاري الذي يناسب طبيعة المنطقة ويتوافق معها.

وبالنسبة لتطوير القاهرة التاريخية فيتم العمل في مناطق: (الحسين باستثناء الساحة - باب زويلة - منطقة الحاكم - حارة الروم - درب اللبانة).