42 درجة بهذه المناطق.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة خلال ساعات وذروتها الأحد

رئيس "القناة للكهرباء" يتفقد سير العمل في عدد من المشروعات بشرم الشيخ

حدث في 8 ساعات| تحذير من طقس الأحد ورسالة من الصحة بشأن هذا المشروب

الطقس غدًا الجمعة: حار نهارًا.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ72 ساعة المقبلة

وقالت غانم لمصراوي، إن حالة الطقس تشهد غدا السبت، بداية لموجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة، ويكون الطقس شديدة الحرارة خلال فترات النهار على كافة الأنحاء، معتدل خلال فترات الليل، وتسجل القاهرة نحو 30 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن موجة الطقس الحار تصل ذروتها الأحد المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة نحو 10 درجات عن المعدلات الطبيعية، وتسجل القاهرة العظمى 38 درجات مئوية، وتصل إلى 41 : 42 درجة على بعض المناطق من جنوب الصعيد

وأشارت غانم إلى أن ذلك يأتي نتيجة التأثر من منخفض خماسيني بالصحراء الغربية، يعمل على ارتفاع الحرارة وتستمر حتى الاثنين المقبل وتصل درجة الحرارة على القاهرة نحو 34 درجة .