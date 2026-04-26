أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن وحدة الموازنة العامة للدولة تمثل المفتاح الأول لعلاج أزمة الديون.

وأضاف محي الدين، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن خدمة الدين بالنسبة للإيرادات أهم من قيمته المطلقة.

وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أن مصر تجاوزت أوقاتا أسوأ بكثير من الآن، مثل السنة الكبيسة 2022-2023.

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن المؤشرات في الموازنة العامة الجديدة تتجه نزوليا، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا، لكنه غير كاف.

وشدد الدكتور محمود محي الدين على أن تنفيذ مشروعات خارج الموازنة العامة كان يمكن أن ينجزها بسرعة، لكنه يكلف الاقتصاد خسائر كبيرة في ضبط أولويات النفقات.

وأوضح أن الموازنة يجب أن تضم كل إيرادات الدولة ونفقاتها سواء على التعليم أو الصحة أو النفقات الجارية أو الاستثمارية.

وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أنه لا ينبغي الاحتفال عند سماع كلمة "مشروع خارج الموازنة"، فكل ما تقوم به الدولة يجب أن يكون ضمن موازنة واحدة.