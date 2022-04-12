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بعد سحب عينات.. "سلامة الغذاء" يكشف موقف شيكولاتة كيندر

09:16 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
بعد سحب عينات.. "سلامة الغذاء" يكشف موقف شيكولاتة كيندر

شيكولاتة كيندر

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كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن تحليل عينات شيكولاتة كيندر لم ينته حتى الآن.

وأضاف منصور، لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "الباتش اللي فيه المشكلة مدخلش مصر أصلا".

وتابع: "المصانع بتطلع حاجات تشغيلة، والباتش ده حصل فيه خطأ وده مش معناه إن جميع الباتشات فيها مشكلة، لكن الباتش ده مدخلش مصر لكنه دخل دول أخرى منها الإمارات ورغم كده سحبنا عينات من باقي الباتشات اللي موجودة في مصر للتأكد، ولم تصدر نتيجة تحليل العينات حتى الآن".

وأثيرت خلال الآونة الأخيرة أزمة بشأن منتجات شوكولاتة "كيندر" المشتبه في ارتباطها بحالات تسمم غذائي في عدد من الدول الأوروبية بسبب بكتيريا السالمونيلا.

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