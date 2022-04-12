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جهاز 6 أكتوبر يعلن استمرار تقسيط فواتير المياه بدون فوائد لمدة عام

01:57 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
جهاز 6 أكتوبر يعلن استمرار تقسيط فواتير المياه بدون فوائد لمدة عام

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، استمرار تقسيط مديونيات فاتورة المياه (طبقا لموافقة السلطة المختصة) على 12 شهرًا بدون فوائد، وذلك بعد سداد 25% من المديونية حتى 30/4/2022.

وأهاب الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بالمواطنين العملاء سرعة السداد والاستفادة بالتيسيرات المتاحة تفاديًا لتطبيق الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد.

جاء ذلك في ضوء التيسيرات الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تقسيط مديونية فواتير استهلاك مياه الشرب.

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