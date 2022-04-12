بأقل مجهود واسرع وقت.. تعرف على تطبيق الاستعلام عن فاتورة "الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

يبحث عدد من مشتركي الكهرباء أصحاب العدادات التقليدية القديمة "الميكانيكية ذات القرص"، البالغ عددها 38 مليون مشترك، عن الطرق والآليات التي وفَّرتها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء، خاصة بعد تطبيق وزارة الكهرباء الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء لعام "2021-2022".

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن التطبيقات التي أتاحتها القابضة والشركات التابعة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحول كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية عن طريق الهاتف المحمول "الموبايل"، أكد المصدر لمصراوي، أن وزارة الكهرباء أتاحت تطبيقات ذكية للتسهيل على المشتركين في كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ومنها مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على "App Store - Play Store" إضافة إلى تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول "App Store - Play Store".

وأشار المصدر، إلى كيفية تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة لجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع الفروع التابعة للشركات بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط اضغط هنا

واستعرض المصدر الخطوات التي يجب على المشتركين أصحاب العدادات التقليدية القديمة، اتباعها لكيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء تبدأ بالضغط على قسم الخدمات ثم الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة وتحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن يليها إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام آخرها الضغط على زر استعلام.