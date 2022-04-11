هاني الناظر يكشف كيفية علاج الصدفية بنظام الاستشفاء البيئي في سفاجا



(مصراوي):

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن علاج مرض الصدفية بنظام الاستشفاء البيئي في منطقة سفاجا بالبحر الأحمر، يمثل أحد أفضل الطرق للعلاج وأكثرها أمانًا وبعدًا عن الأثار الجانبية للأدوية المختلفة.

وأضاف الناظر أن الاستشفاء في سفاجا، لا يتناول المريض فيه أي علاجات، ويعتمد على استحمام المريض في مياه البحر عالية الملوحة والمميزة لخليج سفاجا ثم التعرض لآشعة الشمس فوق البنفسجية طويلة الموجة مرتين يوميًا، تكون الأولى صباحًا بعد شروق الشمس والثانية عصرًا قبل غروبها.

وأوضح الناظر، أن العلاج يستمر فترة ما بين اثنين إلى أربع أسابيع طبقًا للبرنامج الذي يختلف على حسب درجة الإصابة ولون البشرة وتطور الشفاء.

وتابع الناظر: "يبدأ العلاج من أول مايو بإذن الله ويستمر خلال شهور الصيف وحتى أكتوبر، وقمنا في عام 1994 بإنشاء مركز لعلاج المرضى غير القادرين في سفاجا يقع أمام مجلس المدينة ويستقبل مئات المرضى شهريًا، ومما يذكر فإن مرض الصدفية مرض جلدي غير معدي ناتج عن نشاط في الجهاز المناعي ويظهر على هيئة مساحات حمراء في الجلد تكسوها قشور فضية تشبه صدف البحر ومن هنا جاء اسم المرض، وعلى مدار حوالي 25 سنة تقريبًا أشرفت بنفسي خلالها وحتى الآن على هذا المشروع فإن نتائج العلاج في سفاجا لازالت هي الأحسن بالمقارنة بجميع الوسائل العلاجية الأخرى".