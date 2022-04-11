وزير القوى العاملة يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاثنين، 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالشرقية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وقال سعفان -خلال تسليم الوثائق بديوان عام الوزارة، إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أن الوزارة لن تتوقف نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

وفيما يخص "قادرون باختلاف"، أكد ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تقدم الدورات التدريبية بمجال ريادة الأعمال، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة لهم لتمكينهم ومشاركتهم في مختلف الأعمال.

ونوه بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، والذى أطلقته القيادة السياسية، وإذا ما تحدثنا عن ذلك المجتمع فهو يتكون من مجموعة أفراد فاعلين، فالمجتمع بأسره، نحتاج فيه إلى مفاهيم المسئولية والتكاتف بين بعضنا البعض، لندحر السلبية بكل اشكالها ونعيد مصطلح "بيت العائلة" ، والأسرة الكبيرة ككيان يحقق فكرة المجتمع المدني في أبسط معانيه.

ولفت إلى أن المجتمع لن يقوي ويواجه الأزمات إلا باتحادنا سوياً لتحقيق الهدف الأسمى، وأن نزيل خلافاتنا جانباً اقتداءً بالذكرى المجيدة بانتصارات 1973، والتزامنا بمبادئ ديننا الحنيف والذي أرسى مبادئ المجتمع الصلب بمختلف الأزمان والعصور.

من جهته، أوضح وكيل المديرية أن المديرية بكل العاملين فيها مسخرين لخدمة قادرون باختلاف فى كل الأوقات سواء بتقديم فرص التدريب والتشغيل لهم في شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة، إيماناً بدورهم الهام فى بناء المجتمع يداً بيد من أشقائهم الأصحاء.