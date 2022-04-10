مليون حاج.. ما اللقاحات المعتمدة بالسعودية للسفر لأداء الفريضة؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عن لقحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وقال حنفي لمصراوي، إن المملكة اشترطت على القادمين إليها، ضرورة استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة، موضحا أن هذه اللقاحات تمثلت في (فايزر- أسترازينيكا - جونسون آند جونسون - مودرنا).

وأشار إلى أن مصر سيكون لها نصيب كبير في عدد الحجاج هذا العام، رغم عدم إعلان المملكة نصيب كل دولة من حيث الأعداد حتى الآن، منوها بأن عدد حجاج الداخل العام الماضي كان 60 ألفًا وما سجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بهم بلغ 58 ألف و518 حاجًا.

واستعرض حنفي، شروط المملكة لتنظيم الحج على النحو التالي:

- السماح للفئة العمرية أقل من 65 عامًا بأداء فريضة الحج.

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية.

- على الحاج تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

- اتباع التعليمات الوقائية خلال أداء المناسك حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج، واللي هي ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بالمملكة.

وعلى المستوى المصري، ذكرت مصادر حكومية، لمصراوي، بأن جميع الأطراف والجهات المعنية بتنظيم الحج، سيعقدون اجتماعًا غدًا الاثنين، لمناقشة قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج وآلية الاستعداد لتنظيم الموسم.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارًا من يوم الأربعاء 6/4/2022، وحتى يوم الأحد 8/5/2022.

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